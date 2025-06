Wander Franco condannato per abusi su minorenne

Il tribunale ha dichiarato che era stato provato oltre ogni ragionevole dubbio che Wander Franco aveva abusato sessualmente di una minorenne . La condanna inflitta alla star MLB è di due anni di carcere . Franco avrà però la pena sospesa e per mantenere la libertà vigilata, come ha detto Jakayra Veras giudice del Tribunale di Puerto Plata, dovrà rispettare una serie di condizioni, prima fra tutte quella di non avvicinare minorenni con intenti sessuali . Franco era indagato dal 10 luglio 2023, quando era stata presentata una denuncia nei suoi confronti per aver avuto rapporti sessuali con una ragazza di 14 anni . All’epoca dei fatti, Franco era 21enne e aveva appena firmato un mega contratto da 11 anni per 182 milioni di dollari. Lo shotstop dei Tampa Bay Rays aveva conosciuto online la ragazza e nel dicembre 2022 i due avevano avuto due rapporti sessuali. La storia è continuata per circa 4 mesi: Franco mandava macchine ed elicotteri a Puerto Plata a prendere la ragazzina.

Franco, la condanna e il futuro coi Tampa Bay Rays

Nella vicenda però si è inserita anche la madre della 14enne. Martha Chevalier Almonte, questo il nome della madre della 14enne, aveva chiesto soldi per non rendere pubblica la notizia della “relazione”. La pena inflitta alla madre della teenager è stata di 10 anni di carcere per traffico sessuale della figlia, ricatto e riciclaggio di denaro. Franco rischiava una pena massima di 5 anni: il fatto di non aver avuto problemi con la giustizia in passato e di aver posto numerose condizioni per la libertà vigilata, hanno ridotto la pena del giocatore. Al momento Franco è nella lista degli indisponibili dei Tampa Bay Rays per mancata presentazione alla squadra ma secondo gli esperti sarà quasi impossibile per lui ottenere un visto lavorativo per gli Stati Uniti a causa della sentenza in Repubblica Domenicana. I Rays quindi non dovranno quindi pagare lo stipendio al loro (ex?) interbase.