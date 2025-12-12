Non è il primo giocatore di calcio gaelico che approda in NFL, ma Charlie Smyth ha dimostrato di essere davvero unico: in Irlanda il suo calcio da 56 yard con i Saints ha fatto impazzire di gioia amici e conoscenti. Per arrivare a questi livelli ha faticato come pochi: era partito (anche) come insegnante nelle scuole, ora la sua vita è tutta diversa