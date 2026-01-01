Offerte Sky
accadde oggi

Atomic Bowl a Nagasaki 1946: una partita a Capodanno per restare umani

Christian Giordano

Christian Giordano

Ottant’anni fa, il 1º gennaio 1946, fra le macerie di Nagasaki distrutta dalla seconda bomba atomica della Storia, si giocò una partita di football americano fra due squadre di militari statunitensi, gli Isahaya Tigers e i Nagasaki Bears. Assurta a mito della propaganda come “Atomic Bowl”, a differenza della “Tregua di Natale” del 1914, la “Partita di Capodanno” oggi appare più un evento irrispettoso dell’immane tragedia che un monito affinché la minaccia nucleare – mai così attuale – non si ripeta mai più

