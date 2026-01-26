Super Bowl 2026, Seattle Seahawks contro New England Patriots in finalea Santa Clara
L’evento sportivo più seguito degli Stati Uniti torna l'8 febbraio. A Santa Clara (California) si sfideranno Seattle Seahawks e New England Patriots: una finale che sa di rivincita rispetto al drammatico epilogo del febbraio 2025 vinto dal team di Boston. Tra giovani talenti e campioni in cerca di riscatto, ecco tutto quello che c’è da sapere sulla partita che fermerà l’America
A distanza di 11 anni dall'epico scontro del Super Bowl XLIX, Seattle Seahawks e New England Patriots torneranno a incrociare i destini nella partita più attesa dell'anno. Non si tratta solo di una finale, ma della chiusura di un cerchio: per Seattle è l'occasione di esorcizzare il trauma di quell'intercetto sul finale che costò il titolo nel 2015, mentre per New England la vittoria rappresenterebbe l'apice della ricostruzione post-Brady. Le due franchigie arrivano all'appuntamento del Levi's Stadium di Santa Clara dopo percorsi differenti ma altrettanto dominanti, avendo superato ostacoli climatici e avversari di altissimo livello nelle rispettive finali di Conference.
Il percorso di Seattle
I Seahawks si presentano a questo Super Bowl guidati da una delle narrazioni più affascinanti della stagione: la rinascita di Sam Darnold. Il quarterback, dopo anni di delusioni, ha trovato a Seattle l'ambiente ideale per esprimere il suo potenziale, trascinando la squadra con una prestazione magistrale nella finale della NFC vinta contro i Los Angeles Rams per 31-27.
Il percorso di New England
I Patriots rispondono con la stella emergente Drake Maye. Il giovane talento ha portato New England alla vittoria nella finale della AFC contro i Denver Broncos per 10-7. Sotto la neve di Denver, la difesa dei Patriots si è confermata il loro marchio di fabbrica: elemento che sarà fondamentale per contenere l'esplosività offensiva di Seattle.