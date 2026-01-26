L’evento sportivo più seguito degli Stati Uniti torna l'8 febbraio. A Santa Clara (California) si sfideranno Seattle Seahawks e New England Patriots: una finale che sa di rivincita rispetto al drammatico epilogo del febbraio 2025 vinto dal team di Boston. Tra giovani talenti e campioni in cerca di riscatto, ecco tutto quello che c’è da sapere sulla partita che fermerà l’America

A distanza di 11 anni dall'epico scontro del Super Bowl XLIX, Seattle Seahawks e New England Patriots torneranno a incrociare i destini nella partita più attesa dell'anno. Non si tratta solo di una finale, ma della chiusura di un cerchio: per Seattle è l'occasione di esorcizzare il trauma di quell'intercetto sul finale che costò il titolo nel 2015, mentre per New England la vittoria rappresenterebbe l'apice della ricostruzione post-Brady. Le due franchigie arrivano all'appuntamento del Levi's Stadium di Santa Clara dopo percorsi differenti ma altrettanto dominanti, avendo superato ostacoli climatici e avversari di altissimo livello nelle rispettive finali di Conference.