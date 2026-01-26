Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Super Bowl 2026, Seattle Seahawks contro New England Patriots in finale

a Santa Clara
©Ansa

L’evento sportivo più seguito degli Stati Uniti torna l'8 febbraio. A Santa Clara (California) si sfideranno Seattle Seahawks e New England Patriots: una finale che sa di rivincita rispetto al drammatico epilogo del febbraio 2025 vinto dal team di Boston. Tra giovani talenti e campioni in cerca di riscatto, ecco tutto quello che c’è da sapere sulla partita che fermerà l’America

NON MANCHERA' L'HALFTIME SHOW: COM'ERA ANDATA L'ANNO SCORSO

A distanza di 11 anni dall'epico scontro del Super Bowl XLIX, Seattle Seahawks e New England Patriots torneranno a incrociare i destini nella partita più attesa dell'anno. Non si tratta solo di una finale, ma della chiusura di un cerchio: per Seattle è l'occasione di esorcizzare il trauma di quell'intercetto sul finale che costò il titolo nel 2015, mentre per New England la vittoria rappresenterebbe l'apice della ricostruzione post-Brady. Le due franchigie arrivano all'appuntamento del Levi's Stadium di Santa Clara dopo percorsi differenti ma altrettanto dominanti, avendo superato ostacoli climatici e avversari di altissimo livello nelle rispettive finali di Conference.

Il percorso di Seattle

I Seahawks si presentano a questo Super Bowl guidati da una delle narrazioni più affascinanti della stagione: la rinascita di Sam Darnold. Il quarterback, dopo anni di delusioni, ha trovato a Seattle l'ambiente ideale per esprimere il suo potenziale, trascinando la squadra con una prestazione magistrale nella finale della NFC vinta contro i Los Angeles Rams per 31-27.

Il percorso di New England

I Patriots rispondono con la stella emergente Drake Maye. Il giovane talento ha portato New England alla vittoria nella finale della AFC contro i Denver Broncos per 10-7. Sotto la neve di Denver, la difesa dei Patriots si è confermata il loro marchio di fabbrica: elemento che sarà fondamentale per contenere l'esplosività offensiva di Seattle.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Sport USA: Altre Notizie

Dallas Cowboys, Kneeland suicida dopo inseguimento

NFL

Secondo le informazioni fornite dalla Polizia di Frisco, il difensore dei Dallas Cowboys si...

World Series, Dodgers campioni dopo gara 7

mlb

Gara 7 vinta dai Dodgers 5 a 4 agli extra inning, rimontando e lottando, grazie al fuoricampo di...

Nfl, addio a Mangold, leggenda dei New York Jets

lutto

Nick Mangold, leggenda dei New York Jets in Nfl, è morto all'età di 41 anni a causa di...

Ex stella NFL Martin morto dopo lite con polizia

il caso

L'ex giocatore dei Tampa Bay Buccaneers è morto a 36 anni in seguito a una colluttazione con la...

Swift e Kelce fidanzati ufficialmente: si sposano

ANNUNCIO SOCIAL

Una delle coppie più famose al mondo ha annunciato che si sposerà: proposta e "sì" di risposta...
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS