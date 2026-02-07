Offerte Sky
Super Bowl 2026, i giocatori di Seattle con la maglia dell'Inter: ecco perché

SUPER BOWL

Aspettando la 60^ edizione del Super Bowl fra New England e Seattle, c'è anche un po' di Italia in California. Avevate mai visto un gigante NFL indossare la maglia di una squadra di calcio italiana? Cliff Avril, leggende dei Seahawks, l'ha fatto e ha convinto i protagonisti di oggi di Seattle a lanciarsi in qualche palleggio... Il video e la storia di come è nato questo legame tra Inter e NFL

LE STORIE DEL SUPER BOWL LX

Ma perché i giocatori di Seattle indossano la maglia dell'Inter alla vigilia del Super Bowl 2026? E' la domanda che si sono fatti i presenti al Media Day dei Seahawks che, nella notte italiana tra domenica e lunedì affronteranno i New England Patriots nella 60^edizione del Super Bowl. Storia di un'amicizia nata qualche mese fa e rafforzata sul palcoscenico dell'appuntamento più importante e seguito dello sport americano. Proviamo a fare ordine. Nell'estate 2025  l'Inter, con Christian Chivu fresco di nomina ad allenatore al posto di Simone Inzaghi, va a giocare il Mondiale per Club in America. Si allena a Seattle, presso il centro sportivo dei Seahawks e lì va in scena l'incontro (con scambio di maglie) fra Cliff Avril e il brasiliano Maicon, due leggende del recente passato dei due club.

Lo scambio di maglia tra la Legend interista Maicon e Cliff Avril durante il Mondiale per Club

E' proprio Cliff Avril, vincitore del Super Bowl  XLVIII nel 2014 con i Seattle Seahawks e oggi NFL Legend, quello che appare accanto ai giganti di oggi dei Seahawks durante le interviste a Santa Clara. Indossa la maglia dell'Inter e ha con se uno zaino nerazzurro con dentro un portafortuna per i giocatori di Seattle e tutto quello che servirà loro per le meritate vacanze post Super Bowl (ovviamente in tema nerazzurro). Scherza, palleggia con loro, intrattiene diversi personaggi locali, un modo per creare un ponte tra il mondo Inter e quello del football americano, coinvolgendo i tifosi di entrambi gli sport. Fino al Super Bowl al Levi's Stadium di Santa Clara, che Cliff Avril vivrà con indosso i colori dell'Inter.

Cliff Avril in maglia nerazzurra durante la Super Bowl Week in casa Seahawks

