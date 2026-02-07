Aspettando la 60^ edizione del Super Bowl fra New England e Seattle, c'è anche un po' di Italia in California. Avevate mai visto un gigante NFL indossare la maglia di una squadra di calcio italiana? Cliff Avril, leggende dei Seahawks, l'ha fatto e ha convinto i protagonisti di oggi di Seattle a lanciarsi in qualche palleggio... Il video e la storia di come è nato questo legame tra Inter e NFL

Ma perché i giocatori di Seattle indossano la maglia dell'Inter alla vigilia del Super Bowl 2026? E' la domanda che si sono fatti i presenti al Media Day dei Seahawks che, nella notte italiana tra domenica e lunedì affronteranno i New England Patriots nella 60^edizione del Super Bowl. Storia di un'amicizia nata qualche mese fa e rafforzata sul palcoscenico dell'appuntamento più importante e seguito dello sport americano. Proviamo a fare ordine. Nell'estate 2025 l'Inter, con Christian Chivu fresco di nomina ad allenatore al posto di Simone Inzaghi, va a giocare il Mondiale per Club in America. Si allena a Seattle, presso il centro sportivo dei Seahawks e lì va in scena l'incontro (con scambio di maglie) fra Cliff Avril e il brasiliano Maicon, due leggende del recente passato dei due club.