Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Sport USA

Le storie del Super Bowl LX: il meno atteso, il più equilibrato

Massimo Marianella

Massimo Marianella

Seattle Sehawks e New England Patriots si ritrovano al Super Bowl 11 anni dopo l’incredibile epilogo di Phoenix. Ma è una sfida che non guarda al passato. In palio c’è il futuro: di chi non pensava più di poter arrivare a questi livelli o di chi, durante un Super Bowl da giovane tifoso, aveva fatto una promessa poi mantenuta; di chi può scrivere la storia, diventando il primo a vincerlo da giocatore e allenatore della stessa squadra, o di chi non sa nemmeno cosa succederà alla sua franchigia dopo domenica...

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ