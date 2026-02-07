Le storie del Super Bowl LX: il meno atteso, il più equilibrato

Seattle Sehawks e New England Patriots si ritrovano al Super Bowl 11 anni dopo l’incredibile epilogo di Phoenix. Ma è una sfida che non guarda al passato. In palio c’è il futuro: di chi non pensava più di poter arrivare a questi livelli o di chi, durante un Super Bowl da giovane tifoso, aveva fatto una promessa poi mantenuta; di chi può scrivere la storia, diventando il primo a vincerlo da giocatore e allenatore della stessa squadra, o di chi non sa nemmeno cosa succederà alla sua franchigia dopo domenica...