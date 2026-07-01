New York si prepara alle nozze dell'anno: Taylor Swift e Travis Kelce dovrebbero sposarsi al Madison Square Garden durante il ponte del 4 luglio, in cui l'America celebra i 250 anni dall'Independence Day. Il 'New York Times' ha avuto delle conferme: il Comune di New York avrebbe infatti ricevuto una r ichiesta per la chiusura delle strade attorno al Madison Square Garden da mezzogiorno del 2 luglio fino a mezzogiorno del 4, in concomitanza con un evento privato collocato proprio nella giornata del 3 luglio. A questo si aggiungerebbero le prenotazioni alberghiere di diversi giocatori dei Kansas City Chiefs , la squadra NFL di cui Kelce è una delle stelle, che avrebbero riservato camere al Marriott Marquis di Times Square.

L'annuncio delle nozze lo scorso agosto

Ad annunciare le nozze era stata la stessa coppia lo scorso 25 agosto 2025 attraverso un ‘set’ fotografico condiviso sui social in cui il giocatore dei Chiefs aveva scelto di trasformare un giardino nel teatro ideale per fare la fatidica proposta. La star statunitense aveva poi mostrato l’anello ai suoi fans per festeggiare la notizia: il rapporto con Kelce è iniziato nel 2023 e da allora non sono stati rari i momenti in cui le telecamere hanno catturato Swift allo stadio per sostenere il suo futuro sposo.