WNBA, primi punti in carriera per Costanza Verona

La giocatrice della nazionale italiana Costanza Verona ha fatto il suo debutto in WNBA, chiudendo con 4 punti (2/2 al tiro) e 2 assist in poco meno di 6 minuti nella sfida persa dalle sue Dallas Wings contro le Minnesota Lynx per 100-76. Si tratta della prima apparizione in campo per la giocatrice classe 1999 che ha un contratto da “Developmental Player”, che le consente di giocare 12 volte nel corso della regular season
Un piccolo momento storico per il nostro basket nella notte della WNBA. Nei minuti finali della sfida tra le Dallas Wings e le Minnesota Lynx, vinta nettamente dalle Lynx per 100-76 confermandosi in vetta alla classifica, la giocatrice della nazionale italiana Costanza Verona ha fatto il suo debutto in WNBA. La guardia classe 1999 è entrata nel finale ed è rimasta in campo per poco meno di 6 minuti nei quali ha realizzato 4 punti (entrambi a segno i due tiri tentati dal campo) e distribuito 2 assist. Verona ha atteso dieci partite (di cui le Wings ne hanno vinte 7) per fare il suo debutto in campo, complice anche la particolare forma contrattuale con cui si è legata alla franchigia di Dallas: Verona infatti è una "Developmental Player" e pul scendere in campo solo 12 volte nel corso della regular season, un po' come accade ai giocatori con contratto "two-way" della lega maschile. La speranza di tutti è che convinca le Wings a tenerla con un contratto standard per il prossimo futuro, ma intanto il ghiaccio è stato rotto.