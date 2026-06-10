WNBA, primi punti in carriera per Costanza Verona

Un piccolo momento storico per il nostro basket nella notte della WNBA. Nei minuti finali della sfida tra le Dallas Wings e le Minnesota Lynx, vinta nettamente dalle Lynx per 100-76 confermandosi in vetta alla classifica, la giocatrice della nazionale italiana Costanza Verona ha fatto il suo debutto in WNBA. La guardia classe 1999 è entrata nel finale ed è rimasta in campo per poco meno di 6 minuti nei quali ha realizzato 4 punti (entrambi a segno i due tiri tentati dal campo) e distribuito 2 assist. Verona ha atteso dieci partite (di cui le Wings ne hanno vinte 7) per fare il suo debutto in campo, complice anche la particolare forma contrattuale con cui si è legata alla franchigia di Dallas: Verona infatti è una "Developmental Player" e pul scendere in campo solo 12 volte nel corso della regular season, un po' come accade ai giocatori con contratto "two-way" della lega maschile. La speranza di tutti è che convinca le Wings a tenerla con un contratto standard per il prossimo futuro, ma intanto il ghiaccio è stato rotto.