"Top 20 WC. Nuova opportunità: sarò in tabellone": annuncio a sorpresa di Francesca Schiavone. La tennista italiana, che da ormai un anno racconta sui social la sua vita dentro e fuori dal campo da tennis con #SchiavoChannel, giocherà gli Internazionali al Foro Italico per la 19^ volta nella sua carriera. Cosa significa Top 20 WC? La spiegazione è semplice: la Wta dà l'opportunità alle ex n.1 del mondo, alle giocatrici che hanno vinto degli Slam e alle top 20 del 2017 di ricevere delle wild card non solo nei tornei da 250,000 dollari ma anche in quelli più grandi, i Premier. Cosa significa invece giocare a Roma? "Adrenalina, voglia di competere, sentire l'applauso di casa", spiega Francesca a Skysport.it.

Il sorteggio dei tabelloni principali sia maschile sia femminile si terrà allo Stadio Nicola Pietrangeli del Foro Italico venerdì 11 maggio alle 18.00. Da domenica 13 maggio gli incontri del torneo maschile, da lunedì 14 maggio anche quelli del torneo femminile, domenica 20 maggio appuntamento con le due finali. Gli incontri dei tabelloni principali saranno suddivisi in due sessioni, una mattutina e una serale. L'inizio alle ore 11.00 sulla Next Gen Arena sullo Stadio Nicola Pietrangeli e sui campi secondari, alle 12.00 sul Campo Centrale. Sempre sul Centrale è prevista una sessione serale con inizio alle ore 19.30: in campo un incontro maschile e uno femminile. Sulla Next Gen Arena il programma proporrà, invece, una "long session" (cinque match al giorno a partire dalle ore 11.00). Su Sky Sport sarà possibile seguire in diretta tutto il torneo maschile con due i canali dedicati al torneo, Sky Sport 2 e Sky Sport 3, oltre a video, foto e aggiornamenti su skysport.it. Tra gli azzurri ammesso direttamente in tabellone Fabio Fognini, sconfitto al primo turno a Madrid (clicca qui per la guida tv del Masters spagnolo su Sky), wild card a Paolo Lorenzi, Andreas Seppi e Matteo Berrettini, a cui si aggiungerà il vincitore delle pre-qualificazioni. In campo femminile attese Sara Errani, Roberta Vinci (che a Roma darà l'addio al tennis) e la vincitrice delle pre-qualificazioni.