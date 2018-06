Thomas Fabbiano e Stefano Travaglia hanno centrato la qualificazione al tabellone principale del torneo di Wimbledon, terzo Slam della stagione. Nel turno decisivo, sui campi in erba di Roehampton, a Londra, Fabbiano, 16esima testa di serie, si è imposto per 6-4, 6-2, 3-6, 6-3 su Jason Jung di Taipei, mentre Travaglia, 25esima testa di serie delle quali, si è aggiudicato per 6-4, 6-2, 6-4 il derby tricolore contro Alessandro Giannessi (per lui è la seconda qualificazione consecutiva a Major britannico). Nulla da fare, invece, per Lorenzo Sonego, 12esima testa di serie, che ha ceduto per 6-2, 3-6, 6-4, 6-3 al lettone Ernests Gulbis, 27esima testa di serie. Out anche Simone Bolelli, superato per 6-3, 6-2, 7-6(4) dallo statunitense Bradley Klahn, Luca Vanni, sconfitto per 6-4, 3-6, 7-5, 6-1 dal francese Stephane Robert e Stefano Napolitano, battuto 6-1, 7-6(2), 6-2 dall'altro transalpino Gregoire Barrere. Nel main draw maschile sono quindi 7 gli azzurri presenti: Fabio Fognini, Andreas Seppi, Marco Cecchinato, Paolo Lorenzi e Matteo Berrettini per diritto di classifica, Stefano Travaglia e Thomas Fabbiano, promossi dalle qualificazioni. Venerdì è previsto il sorteggio del tabellone maschile e femminile, in cui è presente una sola tennista italiana, Camila Giorgi

Turno di qualificazione



Gregoire Barrere (FRA) b. Stefano Napolitano (ITA) 61 76(2) 62

(25) Stefano Travaglia (ITA) b. Alessandro Giannessi (ITA) 64 62 64

Stephane Robert (FRA) b. Luca Vanni (ITA) 64 36 75 61

(27) Ernests Gulbis (LAT) b. (12) Lorenzo Sonego (ITA) 62 36 64 63

Bradley Klahn (USA) b. Simone Bolelli (ITA) 63 64 76(4)

(16) Thomas Fabbiano (ITA) b. Jason Jung (TPE) 64 62 36 63