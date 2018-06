Qualificazioni uomini: giovedì 7 azzurri si giocano il main draw

Giovedì saranno ben 7 gli azzurri impegnati nel turno decisivo delle qualificazioni maschili di Wimbledon: si tratta di un record. Il tennis tricolore è già sicuro di portare almeno un altro azzurro nel main draw, ossia il vincente del derby tra Stefano Tavaglia, 25esima testa di serie, ed Alessandro Giannessi. Gli altri azzurri approdati al turno decisivo sono Lorenzo Sonego, 12esima testa di serie, Thomas Fabbiano, 16esima testa di serie, Luca Vanni, Simone Bolelli e Stefano Napolitano. Nel main draw maschile sono già 5 gli azzurri presenti: Fabio Fognini, Andreas Seppi, Marco Cecchinato, Paolo Lorenzi e Matteo Berrettini.

Turno di qualificazione

Stefano Napolitano (ITA) c. Gregoire Barrere (FRA)

(25) Stefano Travaglia (ITA) c. Alessandro Giannessi (ITA)

Luca Vanni (ITA) c. Stephane Robert (FRA)

(12) Lorenzo Sonego (ITA) c. (27) Ernests Gulbis (LAT)

Simone Bolelli (ITA) c. Bradley Klahn (USA)

(16) Thomas Fabbiano (ITA) c. Jason Jung (TPE)

Ecco la programmazione Sky per le qualificazioni

Giovedì 28 giugno

dalle 12 alle 19.45 Sky Sport 2 HD