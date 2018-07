Comincia la seconda settimana di Wimbledon, terzo major della stagione, in corso sui campi in erba dell'All England Club. In campo per gli ottavi di finale tutti i big, da Roger Federer a Rafa Nadal, fino a un ritrovato Novak Djokovic. Non sono molte, però, le stelle che sono approdate alla week 2 del più importante torneo dell'anno. Sette delle prime sedici teste di serie sono ancora in corsa, anche se sono usciti cinque tra i primi dieci favoriti: nell’ordine il n.3 Marin Cilic, n.4 Alexander Zverev, n.6 Grigor Dimitrov, n.7 Dominic Thiem e n.10 David Goffin. Non è ecatombe come nel torneo femminile, ma pure nel tabellone maschile non sono mancate le sorprese in questa edizione di Wimbledon, “crazy” come in molti l’hanno definita sia per i risultati sul campo che per il gran caldo che sta investendo l'Inghilterra: in nove non hanno risposto all’appello degli ottavi e quindi nessuno degli ipotetici abbinamenti scaturiti al momento del sorteggio ha poi trovato conferma nei fatti. C'è solo un portacolori italiano nella seconda settimana del Championships ed è donna: Camila Giorgi ha battuto Ekaterina Makarova 6-3, 6-4 in un'ora e 29' di gioco, conquistando il pass per i quarti di uno Slam per la prima volta in carriera.

Il programma degli ottavi di finale:

(1) Roger Federer (SUI) c. (22) Adrian Mannarino (FRA)

(8) Kevin Anderson (RSA) c. Gael Monfils (FRA)

Mackenzie McDonald (USA) c. (13) Milos Raonic (CAN)

(9) John Isner (USA) c. (31) Stefanos Tsitsipas (GRE)

Karen Khachanov (RUS) c. (12) Novak Djokovic (SRB)

(24) Kei Nishikori (JPN) c. (q) Ernests Gulbis (LAT)

(5) Juan Martin Del Potro (ARG) c. Gilles Simon (FRA)

Jiri Vesely (CZE) c. (2) Rafa Nadal (ESP)