Nadal domina Blanch: 6-1, 6-0 al 16enne americano

Rafa Nadal domina la sfida generazionale con il 16enne statunitense Darwin Blanch, a cui l'iberico lascia appena un game. Buone sensazioni per lo spagnolo, che sabato affronterà di nuovo l'australiano Alex De Minaur.

Rafa Nadal comincia la sua 'last dance' a Madrid con una convincente vittoria. Alla sua ventesima e ultima partecipazione al Masters iberico, il maiorchino ha vinto la sfida generazionale con il 16enne Darwin Blanch (21 anni e 117 giorni di differenza), battuto 6-1, 6-0 in un'ora e 4 minuti . Rafa giocava la 1294^ partita a livello ATP, il giovane americano appena la seconda, dopo quella persa a Miami un paio di mesi fa contro Tomas Machac. In campo la differenza si è vista, con Nadal che ha destato anche buone sensazioni dal punto di vista fisico , anche se andrà testato su partite più importanti. Al 2° turno lo spagnolo (sceso al n°512 del ranking) se la vedrà ancora con Alex De Minaur (10 del seeding), che lo aveva eliminato la scorsa settimana a Barcellona.

La cronaca del match

Blanch paga l'emozione di essere in campo contro una leggenda, perde subito il servizio e va sotto 0-3. Rompe il ghiaccio, ma Rafa da quel momento concede la briciole al giovane americano (3 punti) e chiude 6-1. Nadal parte con le marce alte anche nel secondo parziale con tre break consecutivi: al povero Blanch non riesce di evitare il bagel, in una giornata comunque indimenticabile. Dopo un'ora di gioco Rafa esce tra l'ovazione della sua gente: lo rivedremo in campo sabato contro De Minaur, per l'ennesimo regalo a tutti i tifosi del tennis.