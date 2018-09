Juan Martin Del Potro e Novak Djokovic si giocano gli US Open, ultimo Slam della stagione. Sul campo dell'Arthur Ashe di New York, va in scena la sfida tra due risorti del tennis mondiale. Il serbo, numero 6 della classifica mondiale, dopo aver sfatato finalmente il tabù Cincinnati a metà agosto e completato per primo il ‘Golden Career Masters’ e soprattutto aver conquistato a Wimbledon lo Slam numero 13 della carriera, sembra tornato quello di un tempo. Magari meno 'cannibale', ma lo stesso efficace. Le ultime due stagioni, passate tra guai al gomito e cambi di allenatori, sono alle spalle. Per Djokovic (qualificato per le ATP Finals già con questo risultato) è l'ottava finale in questo torneo (eguagliato il record di Ivan Lendl e Pete Sampras) e la 23esima in uno Slam. Con a portata di racchetta la possibilità di scrivere il suo nome per la terza volta nell’albo d’oro nella Grande Mela, dove ha fatto centro nel 2011 e 2015, giocando altre cinque finali, appuntamento a cui era stato costretto a rinunciare dodici mesi fa proprio per via dell’infortunio al gomito, e di aggiudicarsi un 14esimo Major, proprio come Sampras, che varrebbe il ritorno sul podio mondiale, da dove il serbo manca da giugno 2017.

Del Potro, il gigante dai polsi di cristallo

Ancora più da lontano arriva Juan Martin Del Potro, numero 3 del mondo e del seeding, tornato in finale a New York nove anni dopo l’impresa del 2009, suo primo e unico Major vinto fin qui. Allora, appena 20enne aveva ribaltato in finale Roger Federer, numero 1 Atp e da cinque anni campione in carica. Ma i polsi del gigante di Tandil gli hanno impedito di raggiungere i vertici che molti prefiguravano. Per primo quello destro, che gli è costato quasi l'intera stagione 2010, poi soprattutto il sinistro, operato tre volte in quindici mesi tra marzo 2014 e giugno 2015. Operazioni però non risolutive, il dolore persisteva e la depressione era strisciante: Delpo è arrivato vicino a dire addio al tennis tre anni fa. Quando finalmente è tornato a competere a febbraio 2016, era fuori dai primi mille del ranking Atp. Due stagioni dopo, ‘Palito’, che in primavera ha vinto il suo primo Masters 1000 a Indian Wells, seguito da una finale a Miami, si è issato fin sulla terza poltrona mondiale, ritoccando il proprio miglior piazzamento in carriera.

Djokovic-Del Potro, i precedenti

Il bilancio dei testa a testa tra Nole e l’argentino parla in favore del serbo, avanti per 14-4 e a segno anche nei due precedenti andati in scena agli US Open, nel terzo turno del 2007 e nei quarti del 2012.