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Cobolli-Arnaldi oggi al Roland Garros, il risultato in diretta live della partita

live roland garros

Derby azzurro sul Philippe Chatrier tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi: in palio c'è un posto in finale al Roland Garros contro Sascha Zverev. La semifinale tutta italiana è in programma alle 19, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

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COBOLLI-ARNALDI LIVE ALLE 19

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Cobolli-Arnaldi, tutti i precedenti

  • 2025 - Roland Garros (R64): Cobolli b. Arnaldi 6-3, 6-3, 6-7, 6-1
  • 2023 - Umago (R16): Arnaldi b. Cobolli 6-3, 7-6
  • 2022 - Challenger Cordenons (R32): Arnaldi b. Cobolli 6-3, 5-7, 6-3
  • 2022 - Challenger Vicenza (R16): Arnaldi b. Cobolli 6-4, 4-6, 6-4
  • 2021 - Challenger Napoli (R16): Cobolli b. Arnaldi 6-1, 3-6, 6-2

L'ultimo precedente tra Cobolli e Arnaldi risale a un anno fa, proprio al Roland Garros: era il secondo turno e vinse Flavio in quattro set. Tra Challenger e circuito maggiore ci sono complessivamente cinque confronti, con Arnaldi avanti 3-2 nei precedenti.

Gli italiani in finale negli Slam

  1. Jannik Sinner 6
  2. Nicola Pietrangeli 4
  3. Matteo Berrettini 1
  4. Adriano Panatta 1
  5. Giorgio De Stefani 1

L'Italia, intanto, è già certa di portare un rappresentante in finale al Roland Garros per l'ottava volta nella storia. In sei degli ultimi sette Slam c'è sempre stato un azzurro in lotta per il titolo

Tutte le finali Slam giocate dagli italiani

Tutte le finali Slam giocate dagli italiani

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Arnaldi e Cobolli diventano rispettivamente il 12° e il 13° azzurro in semifinale in uno Slam, entrambi debuttanti tra i migliori quattro di un major

Tutti gli italiani in semifinale Slam

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Cobolli: "Che bello un altro italiano in finale Slam"

Arnaldi: "Con Flavio rivalità, felice di giocare con lui"

Un cammino da maratoneta per Arnaldi che ha impiegato quasi 20 ore (19 ore e 48 minuti) per raggiungere la semifinale. Nella storia degli Slam nessuno è rimasto così tanto tempo in campo prima della semifinale.

Il cammino di Arnaldi

  • 1° turno: vs Griekspoor 6-7, 6-3, 7-6, 6-3
  • 2° turno: vs Tsitsipas 7-6, 5-7, 6-3, 6-2
  • 3° turno: vs Collignon 6-4, 6-7, 5-7, 6-4, 7-6
  • Ottavi: vs Tiafoe 7-6, 6-7, 3-6, 7-6, 6-4
  • Quarti: vs Berrettini 7-5, 5-2 ret.

Cobolli arriva dalla vittoria in rimonta su Felix Auger-Aliassime, il primo successo in carriera di Flavio con un top 10 a livello Slam. Per lui solo due set persi nel corso del torneo.

Il cammino di Cobolli

  • 1° turno: vs Pellegrino 6-4, 7-6, 6-3
  • 2° turno: vs Wu 6-4, 6-4, 6-4
  • 3° turno: vs Tien 6-2, 6-2, 6-3
  • Ottavi: vs Svajda 6-2, 6-3, 6-7, 7-6
  • Quarti: vs Auger-Aliassime 4-6, 6-4, 6-4, 6-4

Il primo derby in una semifinale Slam

Mai prima di oggi due italiani si erano affrontati in una semifinale a livello Slam. Il record precedente apparteneva al quarto di finale degli US Open 2025, tra Sinner e Musetti. Quello odierno sarà il 35° derby azzurro nei major. TUTTI I DERBY AZZURRI

Il match è in programma alle ore 19 sul Philippe Chatrier, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

Appuntamento con la storia per Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli, protagonista di un derby inedito in semifinale al Roland Garros.

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