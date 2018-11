Un irriconoscibile Roger Federer cede nel match d'esordio alle ATP Finals, venendo battuto 7-6, 6-3 da Kei Nishikori. Lo svizzero, numero tre del ranking mondiale, alla 16esima partecipazione alle Finals, ha giocato probabilmente il suo peggior match del 2018 proprio in una serata che avrebbe dovuto consegnargli le chiavi del girone Hewitt. Troppi errori da parte del King in ogni fondamentale, compreso quel servizio che questa volta non lo ha salvato. Nishikori ha giocato una partita onesta, con molte sbavature specialmente nel primo set, capitalizzando al massimo la giornata nera dell'avversario. Il giapponese conquista così la terza affermazione in carriera su dieci incontri con Federer, la prima dopo oltre quattro anni. Il primo set ha visto più errori che belle giocate, con i due che non hanno approfittato delle difficoltà altrui. Nessuna palla break e bassissime percentuali con il servizio hanno portato Roger e Kei all'inevitabile tie-break: qui a spuntarla è il giapponese, più abile a sbagliare di meno nei momenti decisivi. Set portato a casa 7-6(4) in 51' con appena un punto in più per Nishikori, che però apre la seconda frazione perdendo subito il servizio. Federer è però molto nervoso e regala l'immediato controbreak, cedendo la battuta anche nel sesto game, quando il nipponico vola 4-2 con la seconda palla break realizzata (su due). Nishikori non si scompone e gli basta tenere i turni di battuta per chiudere 6-3 e centrare il colpaccio dell'anno, probabilmente nel suo match più importante. Per Roger, insieme a Novak Djokovic l'unico tra i protagonisti in gara ad essersi già aggiudicato il prestigioso trofeo, impresa riuscitagli ben sei volte (nel biennio 2003-04, superando Agassi e Hewitt, in quello 2006-07, battendo Blake e Ferrer, ed in quello 2010-11, imponendosi su Nadal e Tsonga), la strada verso la semifinale si fa subito difficile e tortuosa.

Risultati del gruppo Hewitt

(4) Kevin Anderson (RSA) b. (6) Dominic Thiem (AUT) 63 76

(7) Kei Nishikori (JPN) (2) b. Roger Federer (SUI) 76 63

Classifica del gruppo Hewitt (vittorie/sconfitte, set vinti/persi)

(4) Kevin Anderson (RSA) (1/0, 2/0)

(7) Kei Nishikori (JPN) (1/0, 2/0)

(2) Roger Federer (SUI) (0/1, 0/2)

(6) Dominic Thiem (AUT) (0/1, 0/2)

In caso di parità tra due o più giocatori alla fine della fase a gironi, contano nell'ordine: numero di vittorie, numero di match giocati, scontro diretto, percentuale set vinti, percentuale game vinti, posizione in classifica ATP