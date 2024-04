Bronzetti ko con Rybakina, ora Paolini-Jimenez

Stop al secondo turno per Lucia Bronzetti che sul Manolo Santana Stadium perde in due set contro la n. 4 al mondo, Elena Rybakina. Ora su Sky Sport Tennis il debutto di Jasmine Paolini contro l'andorrana Jimenez Kasintseva. Il Madrid Open è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Si conclude a testa alta il cammino al WTA 1000 di Madrid per Lucia Bronzetti. Reduce dalla prima vittoria in carriera alla Caja Magica, la riminese ha perso al 2° turno contro la n. 4 al mondo Elena Rybakina: 6-4, 6-3 il punteggio finale in favore della kazaka nello scenario del Manolo Santana Stadium. Una partita di lotta per Bronzetti che alla lunga ha alzato bandiera bianca contro la giocatrice più in forma del circuito, reduce dal trionfo a Stoccarda. Rybakina, infatti, ha vinto 27 partite nel 2024 (nessuna come lei) e oggi ha toccato quota 100 ace stagionali nei WTA 1000 per il terzo anno consecutivo.