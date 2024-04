Debutto con derby a Madrid per Jannik Sinner che sabato sfiderà Lorenzo Sonego. Ci sono quattro precedenti tra i due, sempre vinti dall'altoatesino, arrivato alla Caja Magica dopo un periodo di lavoro atletico a Monte-Carlo. Il match, non prima delle 12.30 sul Manolo Santana, sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Inizierà con un derby il cammino a Madrid di Jannik Sinner. Numero uno del seeding sulla terra spagnola (primo italiano di sempre testa di serie n. 1 in un Masters 1000), l'altoatesino debutterà sul Manolo Santana Stadium sabato non prima delle ore 12.30, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, contro Lorenzo Sonego. Un match tra connazionali e amici fuori dal campo, protagonisti dello storico successo in Coppa Davis e partner in doppio, con il sogno di giocare insieme anche le Olimpiadi. Sinner arriva a Madrid dopo la semifinale a Monte-Carlo e un periodo di preparazione atletica in ottica Roma e Roland Garros. "Nella mia testa so che forse avrò qualche difficoltà in più, ma sono contento di esserci" ha spiegato Jannik alla vigilia. Sonego, invece, è al secondo torneo con il nuovo coach Fabio Colangelo. Il torinese ha battuto all'esordio il francese Gasquet e si appresta a giocare la quinta sfida contro Sinner: il bilancio è 4-0 in favore di Jannik, imbattuto nei 12 derby giocati.