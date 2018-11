Novak Djokovic riscatta prontamente il clamoroso ko nel Masters di Parigi e comincia con un successo il suo cammino alle ATP Finals 2018. Il numero uno del mondo, alla sua undicesima presenza al Masters dove insegue il sesto successo, ha battuto 6-4, 6-3 John Isner, numero 10 Atp, all'esordio nel torneo londinese. Alla O2 Arena, sotto gli occhi di Cristiano Ronaldo e Georgina, grande show di Nole, che con le sue fulminanti risposte, ha trovato la criptonite per i missili in battuta del gigante americano. Il serbo prosegue dunque la sua impressionante striscia di successi in questa seconda parte di stagione, centrando la 32esima vittoria su 34 incontri (sono riusciti a batterlo solo Tsitsipas negli ottavi del “1000” di Toronto e Khachanov nella finale di Parigi-Bercy) e la 50esima dell'anno in cui è tornato in vetta al ranking, lui che a giugno era 22.

Djokovic-Isner, la cronaca

Nole si guadagna una palla break nei primi due turni di battuta dell'avversario, ma deve attendere il terzo per far saltare il banco, grazie a un paio di risposte da applausi. Isner può solo difendersi con il suo super servizio (oltre 200 km orari la media della prima), ma non può nulla contro un super Djokovic, che domina ben oltre il 6-4 archiviato in 43' di gioco. Il secondo parziale è decisamente più equilibrato, con Isner che tiene botta fino al settimo gioco, quando deve cedere il servizio (nonostante un paio di seconde tirate a oltre 200 orari) a Djokovic, che ringrazia e vola a conquistare il primo successo in queste Finals, che lo pone già in posizione di forza in questo girone Kuerten.

Risultati gruppo Kuerten

(3) Alexander Zverev (GER) b. (6) Marin Cilic (CRO) 76 76

(1) Novak Djokovic (SRB) c. (8) John Isner (USA) 64 63

Classifica (vittorie/sconfitte, set vinti/persi)

(1) Novak Djokovic (SRB) (1/0, 2/0)

(3) Alexander Zverev (GER) (1/0, 2/0)

(6) Marin Cilic (CRO) (0/1, 0/2)

(8) John Isner (USA) (0/1, 0/2)



In caso di parità tra due o più giocatori alla fine della fase a gironi, contano nell'ordine: numero di vittorie, numero di match giocati, scontro diretto, percentuale set vinti, percentuale game vinti, posizione in classifica ATP