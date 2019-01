"I did it again". L'ho fatto di nuovo, scrive sul proprio profilo Twitter Ubaldo Scanagatta, lo storico giornalista al seguito del circuito e direttore di Ubitennis (testata premiata a Losanna dall'AIPS nella categoria web blog). Ennesimo siparietto comico di una grande firma, e grande amico, del mondo del tennis insieme ai giocatori impegnati nell'Australian Open. Qualche giorno fa a fare "notizia " era stato il suo "pisolino" in conferenza stampa con Rafa Nadal, con lo spagnolo che lo aveva svegliato e salutato - divertito - rigorosamente in italiano. Questa volta seduto dietro un tavolo e davanti ai microfoni c'era invece sua maestà Nole Djokovic, fresco del settimo trionfo in Australia dopo aver distrutto proprio lo spagnolo in tre set. E la nuova scenetta è stata altrettanto comica.

"Ok, Nole: sette Australian Open, quindici trofei nello Slam…" - parte Scanagatta come incipit alla propria domanda, ma il serbo lo interrompe immediatamente, divertito: "Not to bad" esclama Novak - niente male vero? - imitando proprio il tono di voce del giornalista da chi sembra stia elencando una serie di risultati del tutto "normali". A quel punto scoppiano le risate da parte di tutti in sala stampa, con lo stesso Djokovic che a stento trattiene le lacrime. Anche Scanagatta sta al gioco, perché entrambi sanno come l'elenco del direttore di Ubitennis sia quello di un palmares veramente straordinario. Un siparietto che conferma ancora una volta il Nole personaggio: il serbo non è il numero uno al mondo soltanto nella classifica ATP… ma anche di simpatia.