La semifinale dei sogni diventa realtà: Roger Federer e Rafa Nadal si affronteranno sabato per un posto in finale a Indian Wells, primo Masters 1000 della stagione, in corso sul cemento della California (match in diretta esclusiva su Sky Sport Arena). Il 37enne fuoriclasse di Basilea, tornato al numero 4 Atp dopo la vittoria a Dubai e quarto favorito del seeding, che ha trionfato cinque volte in questo torneo (2004-2006, 2012, 2017), ha battuto il polacco Hubert Hurkacz, numero 67 Atp, con i parziali di 6-4, 6-4 in un'ora e 13' di gioco. Si chiude dunque la favola del 22enne di Wroclaw, per la prima volta nei quarti di un 1000 grazie alle affermazioni ottenute sul giapponese Kei Nishikori e sul Next Gen canadese Denis Shapovalov. Lo svizzero trova in semifinale (la 12^ della carriera in California) l'amico e rivale di sempre Rafa Nadal, che ha battuto il russo Karen Khachanov per 7-6, 7-6.

Federer-Hurkacz, la cronaca

Il polacco, all'esordio assoluto a questi livelli e sul Centrale, ha giocato un primo set alla pari con il Re, dimostrando di non avere alcun timore al cospetto del Maestro svizzero. Quando Roger però ha alzato il ritmo nel quinto game, alla prima opportunità, ha piazzato il break che gli ha regalato il parziale per 6-4. Federer, sempre molto solido al servizio (5 punti persi con la prima, pur con qualche sbavatura con la seconda), strappa ancora la battuta al rivale in apertura di secondo set (3° game), sufficiente per chiudere i conti 6-4. Lo svizzero è stato chirurgico, con un break per set, in cui raramente è andato in difficoltà (due palle break concesse) contro un avversario che comunque ha giocato la sua partita contro un mito come Federer, atteso ora ad alzare ancora il livello in vista della semifinale.

Nadal non sbaglia, sarà ancora Fedal

Rafa Nadal non si è fatto pregare, battendo Karen Khachanov (n° 13 ATP) 7-6, 7-6 in 2 ore e 16' di gioco. Lo spagnolo, numero 2 del ranking mondiale e del tabellone, tre volte vincitore a Indian Wells (2007, 2009 e 2013), ha sofferto nel primo parziale, dove ha dovuto recuperare un break prima di imporsi 7-2 al tie-break. Il secondo set è condizionato da un problema al tendine rotuleo del ginocchio destro, che costringe lo spagnolo al medical time-out. A un certo punto il numero 2 del mondo sembra quasi zoppicare, ma riesce a trascinare al tie-break Khachanov, punendolo 7-2. Sabato andrà così in scena il 39° episodio del Fedal, la sfida tra Federer e Nadal, la più attesa dal pubblico e sicuramente la più significativa nella storia del tennis. Rafa guida i precedenti 23-15, ma Roger ha vinto gli ultimi 5, compresi i famosi quattro del 2017, che comprendevano anche un incrocio agli ottavi di Indian Wells.