Miami Open 2019, i risultati di oggi del 1° turno: subito eliminato Berrettini

Finisce al primo turno l'avventura di Matteo Berrettini al Miami Open 2019, secondo Masters 1000 della stagione, che si disputa da quest’anno sui campi in cemento dell’Hard Rock Stadium, la casa dei Dolphins. Il 22enne romano, numero 52 del ranking mondiale e reduce dal successo nel ricco challenger di Phoenix, ha ceduto 6-4, 6-3 al polacco Hubert Hurkacz, numero 54 Atp, in un'ora e 11' di gioco. In campo nella giornata d'esordio anche Thomas Fabbiano, 29enne di San Giorgio Ionico numero 90 del ranking mondiale, che è stato sorteggiato al primo turno contro il bielorusso Ilya Ivashka, numero 110 Atp (1-1 i precedenti).

Cecchinato e Fognini già al 2° turno

Ingresso in gara direttamente al secondo turno, invece, per Marco Cecchinato e Fabio Fognini. Il 26enne palermitano, numero 16 del ranking mondiale e 14^ testa di serie, attende il vincente del match tra la wild card statunitense Christopher Eubanks, numero 150 Atp, ed il bosniaco Damir Dzumhur, 53 Atp. Fognini, numero 17 del ranking mondiale e 15^ testa di serie, sfida l’argentino Guido Andreozzi, 80 Atp. Entrambi gli azzurri sono reduci dall'eliminazione all'esordio a Indian Wells.

Qualificazioni: Sonego entra in tabellone

Lorenzo Sonego ha centrato la qualificazione al tabellone principale del Miami Open. Nel turno decisivo il 23enne torinese, numero 106 del ranking mondiale e 18^ testa di serie delle quali, ha battuto per 7-5, 6-4, in un'ora e 40' di partita lo statunitense Mackenzie McDonald, 60 Atp e quarta testa di serie delle. Per il piemontese è la terza partecipazione al main draw di un "1000" dopo le due agli Internazionali d'Italia nel 2016 e nel 2018.