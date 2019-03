Miami Open 2019, i risultati di oggi del 1° turno: Sonego al 2° turno, out Fabbiano

Lorenzo Sonego si è qualificato al 2° turno del Miami Open, secondo Atp Masters 1000 del 2019, che si disputa sui campi in cemento dell’Hard Rock Stadium, in Florida. Il 23enne torinese, numero 106 del ranking mondiale, promosso dalle qualificazioni, ha battuto 6-4, 6-3 lo slovacco Martin Klizan, 48 Atp, in un'ora e 37' di gioco. Il piemontese, alla terza partecipazione al main draw di un 1000 dopo le due agli Internazionali BNL d'Italia (2016 e 2018) e al primo successo in un Masters, si regala un prossimo turno di lusso contro il campione uscente John Isner, campione in carica e testa di serie n°7 del seeding: tra i due non ci sono precedenti. Quella di Sonego è anche la prima vittoria azzurra nel tabellone principale nella trasferta americana, Indian Wells compreso.

Fabbiano eliminato 2° turno

Niente da fare per Thomas Fabbiano (90 del ranking), eliminato al 2° turno dal bielorusso Ilya Ivashka nel proseguo del match interrotto mercoledì a causa della pioggia sul 6-4, 0-3. Il numero 110 Atp, dopo aver ceduto il secondo parziale per 6-1, ha chiuso i conti nel terzo e decisivo set, vinto 6-3 in due ore e 16' di gioco.