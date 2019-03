Un Fabio Fognini in versione altalena (più discese che salite a dir la verità) saluta il Masters 1000 di Miami. Il tennista azzurro cede in due rapidi set (1 ora e 24' di gioco) a Roberto Bautista-Agut, numero 25 al mondo: 6-4 6-4 il punteggio finale in favore del tennista spagnolo, meno falloso nel corso del match e attento a sfruttare i cali improvvisi del ligure. Fognini conduceva 6-2 negli head to head con Bautista, che però non affrontava da San Pietroburgo 2017.

Fognini, quanti rimpianti

Il tennista italiano ci mette molto a carburare: va sotto subito 0-3 e sul 3-5, con Bautista al servizio per chiudere il primo set, riesce a rientrare nel parziale con un controbreak a tempo scaduto. Peccato che al cambio campo il ligure rovini tutto, perdendo ancora la battuta e mettendo sul piatto del suo avversario un facile 6-4. Nel secondo set pare un Fognini più concentrato e sul pezzo: centra subito il break, lo restituisce nel gioco successivo, ma allunga nuovamente sul 4-2. Sembra poter portare la partita al terzo il numero 17 del mondo, ma all’improvviso si spegne di nuovo la luce: Fognini getta alle ortiche il settimo gioco, consegnato a Bautista con una palla corta affossata in rete. L'iberico sale sul 5-4 con un parziale di 11 punti consecutivi e chiude i conti grazie all’ennesimo errore non forzato di Fognini, in vena di regali. Si chiude così una campagna sul cemento americano fallimentare per il tennista di Arma di Taggia, che a Indian Wells era uscito subito per mano del rumeno Radu Albot. Ora arriva l’amata terra rossa, dove si spera di vedere un "Fogna" decisamente più in palla.

Gli altri risultati

Bautista-Agut accede, dunque, al quarto turno, dove troverà il vincente di Djokovic-Delbonis (in campo in serata). Lo spagnolo ha raggiunto John Isner, il primo ad avanzare nel tabellone di singolare maschile dopo la vittoria in due set (7-5 7-6) contro Ramos-Vinolas. In campo anche il canadese Milos Raonic, che se la vedrà con il britannico Kyle Edmund.