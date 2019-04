Masters Montecarlo 2019, i risultati di oggi: Djokovic ai quarti

Tutto facile per Novak Djokovic, che si qualifica per i quarti di finale del Masters di Montecarlo, terzo 1000 stagionale, in corso sulla terra rossa del Country Club di Montecarlo, nel Principato di Monaco. Il numero uno del mondo, vincitore di questo torneo nel 2013 e nel 2015, ha lasciato le briciole al il 21enne statunitense Taylor Fritz, numero 65 Atp, battuto 6-3, 6-0 in un'ora e 7' di gioco. Decisamente convincente la seconda uscita stagionale sulla terra battuta del serbo, che all'esordio aveva faticato con Kohlschreiber, trovando comunque la vittoria numero 850 in carriera, che gli vale l’ottavo posto nell’Era Open, con Agassi distante appena 19 lunghezze. Per Djokovic, che ha comunque ceduto il servizio in un'occasione nell'ottavo gioco del primo set, ci sono ben sei break e un dominio totale in tutte le fasi del gioco. Ad attenderlo ai quarti c'è ora il russo Daniil Medvedev, l'uomo più caldo del Principato: il russo numero 14 Atp e decima testa di serie si è imposto per 6-2, 1-6 6-4, in un'ora e tre quarti di gioco sul greco Stefanos Tsitsipas, sesto favorito del seeding.