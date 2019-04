Masters Montecarlo 2019: Fognini in semifinale con Nadal. Sonego out ai quarti

Fabio Fognini si è qualificato per la semifinale del Masters di Montecarlo, terzo 1000 stagionale, in corso sulla terra rossa del Country Club di Montecarlo, nel Principato di Monaco. Il 31enne di Arma di Taggia, numero 18 del ranking mondiale e 13esimo favorito del seeding, ha battuto in rimonta il Borna Coric, numero 13 Atp e nono favorito del seeding, con i parziali di 1-6, 6-3, 6-2 in poco meno di due ore di gioco. Per Fogna è la seconda semifinale in carriera nel Principato dopo quella del 2013, quando fu fermato solo da Novak Djokovic. Fabio incrocerà Rafa Nadal, numero 2 del mondo, campione in carica e 11 volte vincitore sul Ranieri III: 14 i precedenti tra i due, con Rafa che comanda 11-3. L'azzurro ha vinto l'ultima volta agli US Open 2015, riuscendo a battere il maiorchino anche due volte sul rosso (Barcellona e Rio, sempre nel 2015). E' terminata senza lieto fine invece la favola di Lorenzo Sonego, che dopo cinque vittorie di fila tra quali e main draw, è stato battuto 6-4, 7-5 dopo un'ora e tre quarti di gioco dal serbo Dusan Lajovic, numero 48 Atp. Per il torinese è stata comunque una settimana da incorniciare, con il successo su un Top 15 come Khachanov, la scalata alla classifica Atp (da 96 ai primi 70) e i primi quarti raggiunti in un Masters 1000.

Fognini-Coric, la cronaca

Partenza lenta dell'azzurro, che cede a zero il suo turno inaugurale di battuta e ne risente, soprattutto dal punto di vista psicologico. Coric è decisamente più aggressivo e preciso, bissando il break nel sesto game e chiudendo agevolmente un primo set senza storia con il punteggio di 6-1 in appena 30' di gioco. Impietose le statistiche, soprattutto al servizio, per l'azzurro, incapace di far entrare la prima (8/18) e più che doppiato a livello di punti (27-12). Fabio entra in una spirale negativa anche all'inizio del secondo parziale, quando cede nuovamente il servizio, ma ne esce magnificamente e con due break nel quarto e nell'ottavo gioco si guadagna il 6-3 che porta il match al 3° set, tra l'ovazione del Ranieri III. Sulle ali dell'entusiasmo, Fognini strappa subito il servizio a un confuso Coric, replicando nel quinto game e chiudendo i conti 6-2: ora la sfida stellare con Rafa Nadal.