Fabio Fognini si è qualificato per il 2° turno degli Internazionali d'Italia. Il numero 11 Atp (best ranking) e decima testa di serie, che a Roma lo scorso anno ha raggiunto i quarti (stoppato da Nadal), ha battuto il francese Jo-Wilfried Tsonga, numero 92 Atp in gara con il ranking protetto, con i parziali di 6-3, 6-4 in un'ora e 22' di gioco. Debutto positivo sul Centrale dunque per il 31enne di Arma di Taggia, trionfatore nel 1000 di Montecarlo, che la scorsa settimana era stato eliminato agli ottavi del Masters di Madrid da Dominic Thiem. Da segnalare la t-shirt di Fognini, con raffigurati i principali monumenti della Capitale e la scritta Roma nel fondo della schiena. Un portafortuna per il ligure, che al 2° affronterà il vincente del match tra il moldavo Albot e il francese Paire.

Fognini-Tsonga, la cronaca

Fabio comincia sciolto e concentrato, strappando la battuta al rivale alla seconda occasione nel quarto gioco. L'azzurro salva due palle del controbreak nel game seguente, ma vede annullati anche tre set point sul 5-3. Il decimo game è il più complicato (oltre 6' di durata), con Fognini che è costretto a salvare una palla break a Tsonga, prima di chiudere 6-3 in 40' grazie a una prima efficace (65% in campo, 79% di punti). Il n°11 del mondo apre nel migliore dei modi anche il secondo set, con un altro break e un servizio tenuto a zero. Il francese perde lucidità e commette una marea di gratuiti, consegnando al rivale un altro turno di battuta. Fabio ha il primo passaggio a vuoto nel sesto game, quando perde per la prima volta il servizio, prima di chiudere il set (6-4) e il match. Per Fognini applausi dal Centrale e appuntamento e mercoledì per continuare a scrivere la storia del tennis italiano.