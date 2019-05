Internazionali di Roma: Sinner eliminato al 2° turno da Tsitsipas

Finisce al 2° turno la prima avventura di Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia. Il 17enne di Sesto Pusteria, numero 262 del ranking, che domenica ha battuto in rimonta lo statunitense Steve Johnson (59) dopo aver salvato un match-point (primo successo in un 1000), si è arreso al greco Stefanos Tsitsipas, numero 9 del ranking mondiale ed ottava testa di serie, reduce dalla finale di Madrid persa con Djokovic. 6-3, 6-2 il parziale per il 20enne di Atene in una sfida tutta Next Gen. Sinner, seguito da Andrea Volpini del team di Riccardo Piatti e in gara con una wild card per il main draw attraverso le pre-qualificazioni, può comunque ritenersi soddisfatto, avendo giocando per gran parte del match alla pari con uno dei giocatori più forti del mondo.