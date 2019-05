Roland Garros, i risultati di oggi: Nadal e Federer al 3° turno, fuori Berrettini

Roger Federer non sbaglia e accede al 3° turno del Roland Garros, secondo Slam stagionale in corso sul rosso di Parigi. Il 37enne fuoriclasse di Basilea, alla 17^ partecipazione allo Slam francese, vinto nel 2009, conferma così il suo buono stato di forma battendo in tre set il lucky loser tedesco Oscar Otte, n°145 del mondo. 6-3, 6-3, 6-4 i parziali per il terzo giocatore del ranking Atp, che sul “Philippe Chatrier", sotto gli occhi di Lindsey Vonn e compagno, ha avuto bisogno di un break per set e di appena un'ora e 36' di gioco per liberarsi dell'avversario e accedere per la 15^ volta in carriera al 3° turno parigino. Roger attende ora l'insidioso Casper Ruud, che ha eliminato il nostro Matteo Berrettini.