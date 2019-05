Roland Garros: Fognini batte Delbonis in quattro set e vola al 3° turno

Sale a due la pattuglia italiana al 3° turno del Roland Garros dopo la vittoria di Fabio Fognini, che si aggiunge al sorprendente Salvatore Caruso. Il numero 12 del ranking mondiale e nona testa di serie, ha superato in quattro set l’argentino Federico Delbonis, numero 75 del ranking. 6-4, 3-6, 6-3, 6-3 i parziali per il 32enne di Arma di Taggia, che a Parigi vanta i quarti del 2011. Primo set equilibrato, con un break per parte fino al 9° e decisivo gioco, in cui Fabio strappa la battuta all'avversario per il 6-4 in 42'. Nel secondo parziale Fognini ha un black-out improvviso in battuta che gli costa due break, sfruttati da Delbonis per riportare il match in parità (6-3). Il ligure va sotto di un break anche nel terzo set, ma si rialza e con quattro giochi consecutivi rimette la testa avanti (6-3). Fognini alza ulteriormente il proprio livello nel quarto parziale, piazzando il break nel quinto e nel settimo gioco che chiude i conti in due ore e 24'. Per il ligure, che raggiunge il 3° turno parigino per l'ottava volta in carriera, si tratta del 51° successo a livello Slam, dove al momento lo precedono solamente Mulligan (52), Seppi (57), Panatta (62) e Pietrangeli (90). Fognini sfiderà al 3° turno lo spagnolo Roberto Bautista Agut, n° 21 del ranking e 18^ testa di serie del seeding. Sono 9 i precedenti, con Fognini che conduce 6-3 e l'iberico che si è imposto nell'ultimo incrocio al Masters di Miami 2018. Sulla terra il bilancio dice 3-1 per l'azzurro, che in caso di vittoria potrebbe pescare agli ottavi Sascha Zverev, per poi puntare allo spicchio di tabellone occupato da Novak Djokovic.