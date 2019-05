Fognini sfida Delbonis

In campo oggi anche Fabio Fognini. Il numero 12 del ranking mondiale e nona testa di serie, dopo essersi aggiudicato per 63 60 36 63, il derby tricolore contro Andreas Seppi, numero 71 Atp, deve vedersela con l’argentino Federico Delbonis, numero 75 del ranking. Il 32enne di Arma di Taggia, che a Parigi vanta i quarti del 2011 (quando per via di un infortunio non poté nemmeno scendere in campo contro Djokovic), è avanti per 4-3 nei precedenti dopo il successo in due set nei quarti a Bastad lo scorso anno.