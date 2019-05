Roger Federer festeggia nel migliore dei modi la sua 400^ partita in uno Slam, qualificandosi per gli ottavi di finale del Roland Garros, torneo in cui aveva esordito nel lontano 25 maggio 1999. Il 37enne fuoriclasse di Basilea, alla 17^ partecipazione allo Slam francese, vinto nel 2009, conferma così il suo ottimo stato di forma battendo in tre set il Next Gen norvegese Casper Ruud, 20enne di Oslo figlio d’arte, numero 63 Atp e in rampa di lancio dopo aver battuto nettamente il nostro Matteo Berrettini. 6-3, 6-1, 7-6 i parziali per il terzo giocatore del ranking Atp, che sul Suzanne Lenglen ha archiviato la pratica in 2 ore e 11' di gioco. Primo set in equilibrio fino al 3-3, con Roger che piazza due break nei successivi tre game e chiude i conti in 35'. Ancora più agevole il secondo parziale, con lo svizzero che parte 5-0 e rifila un pesante 6-1 al giovane rivale. Ruud si toglie la soddisfazione di breakkare Sua Maestà in apertura di terzo set, trascinandolo al tie-break: qui prevale l'esperienza dell'elvetico, che vince 10-8 e vola per la 14^ volta in carriera agli ottavi dell'Open di Francia. Federer attende agli ottavi il vincente del match tra l'idolo di casa Nicolas Mahut, numero 253 Atp, in tabellone con una wild card e all'ultima presenza al Roland Garros e l'argentino Leonardo Mayer (68).