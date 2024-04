Quattro azzurri in campo: il programma di oggi

Quattro azzurri oggi in campo alla Caja Magica: Cobolli apre il programma contro Tabilo, poi in contemporanea Sonego-Gasquet (all'orizzonte c'è il derby con Sinner) e Arnaldi-O'Connell. Nel femminile inizia il 2° turno con Errani-Haddad Maia. Il Madrid Open è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 5 maggio

Seconda giornata al Masters 1000 di Madrid, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 5 maggio. Nel torneo maschile si completa oggi il primo turno. L'attenzione è tutta rivolta sul match di Nadal contro il 16enne Blanch (il match con la differenza d'età più ampia nella storia dei 1000), ma scenderanno in campo anche tre italiani. Attesa soprattutto per Lorenzo Sonego, impegnato contro il francese Richard Gasquet, proveniente dalle qualificazioni. In caso di vittoria, il torinese affronterebbe Jannik Sinner al 2° turno. Debutto alla Caja Magica anche per Matteo Arnaldi che un anno fa vinse sulla terra madrilena il primo match in carriera in un Masters 1000, spingendosi fino al 3° turno dopo aver eliminato Casper Ruud. Il ligure esordirà contro l'australiano Christopher O'Connell, n. 67 al mondo: all'orizzonte c'è il 2° turno con Daniil Medvedev. Prima volta a Madrid, infine, per Flavio Cobolli che sfiderà per la prima volta in carriera il cileno Alejandro Tabilo, n. 38 ATP.