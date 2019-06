"In questo momento faccio ancora un po' fatica a capire quello che sta succedendo e quel numero affianco al mio nome". A parlare è Fabio Fognini nel giorno in cui entra ufficialmente nella top ten del tennis mondiale. "È uno dei sogni che si avvera, ma con l’intento di provare ad andare un po' oltre questo numero, perché comunque ho vinto un grande torneo e ora sono arrivato tra i primi 10". Racconta Fognini nello speciale in onda stasera alle 19.45 su Sky Sport24. "L’ho sempre desiderato quanto cercato, quindi adesso mi godo il momento. Ovviamente la vittoria di Montecarlo ha cambiato le mie le mie aspettative, ha cambiato la mia presenza in campo e soprattutto fuori dal campo. Adesso sono più consapevole dei momenti che prima non riuscivo a gestire e questo mi ha portato a raggiungere questo grande risultato".

Alle sue spalle il secondo italiano è ora Matteo Berrettini, che compie un altro passo avanti (30° posto), scavalcando Marco Cecchinato, scivolato al numero 39. Scende di una piazza Andreas Seppi (72°) e di due Lorenzo Sonego (76esimo), mentre fa due passi avanti Paolo Lorenzi (97°). Scivola fuori dai top 100 Thomas Fabbiano (numero 104) mentre alle sue spalle avanzano Stefano Travaglia (112) e Salvatore Caruso (122° dopo il terzo turno a Parigi).

Al comando c'è sempre Novak Djokovic alla 31^ settimana consecutiva in testa, inseguito da Rafa Nadal, trionfatore per la dodicesima volta al Roland Garros. Sul terzo gradino del podio c'è sempre Roger Federer, che precede Dominic Thiem (finalista a Parigi) ed Alexander Zverev. In sesta posizione il Next Gen Stefanos Tsitsipas, quindi Kei Nishikori e Kevin Anderson, poi al nono posto si porta il russo Karen Khachnov, che entra per la prima volta in top ten, come l'azzurro Fognini.

Ma i sogni di Fabio non si fermano alla conquista del decimo posto della classifica. Un Grande Slam? “È un sogno che rimane li. Sinceramente firmerei per arrivare nei quarti di finale o in semifinale, perché sarebbe comunque un risultato storico, però il languorino di arrivare in fondo ad uno Slam sarebbe la ciliegina sulla torta della mia carriera, che poi a livello di classifica conta relativamente poco. Sono solo numeri che premiamo il lavoro fatto attraverso i tornei vinti e le partite vinte durante l’anno, però se ora dovessi sognare in grande sicuramente giocare la finale di un Grande Slam. Sarebbe meraviglioso".