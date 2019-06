Roger Federer prepara l'avvicinamento a Wimbledon nel migliore dei modi. Lo svizzero infatti ha battuto 7-6, 6-1 in finale ad Halle il belga Goffin. Dopo un primo set decisamente combattuto, Goffin si è dovuto arrendere nel secondo alla classe di Federer, che conquista così un altro record. Re Roger infatti vince per la decima volta in carriera (su 13 partecipazioni) sull'erba tedesca. Federer, attualmente numero 3 al mondo, conquista la sua 102esima vittoria Atp in carriera e ora è a -7 da Connors, che vinse 109 tornei Atp. Un messaggio di forza in vista dell'appuntamento più prestigioso sull'erba, Wimbledon

Sorrisi per l'Italia

La finale di Halle, oltre a consacrare ulteriormente Federer, regala un sorriso anche al tennis azzurro. Con la sconfitta di Goffin, infatti, Matteo Berrettini da lunedì scalerà ulteriori posizioni nel raniking Atp, entrando nella top 20.