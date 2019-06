Lo spagnolo Feliciano Lopez vince il torneo Atp sui campi in erba del Queen's. Il 37enne ha sconfitto in finale il 34enne francese Gilles Simon in tre set (6-2, 6-7, 7-6) in 2 ore e 49 minuti. Per lo spagnolo, attualmente fuori dalla Top 100 del ranking Atp, torna al successo due anni dopo la vittoria nello stesso torneo (nel 2017 ebbe la meglio del croato Cilic). Il match si apre con il break immediato di Feliciano Lopez che due giochi più tardi ha già l’occasione di ripetersi non riuscendo però a convertire. L’iberico però riesce a ripetersi nel quinto gioco con un nuovo break che lo lancia spedito verso il 6-2. Nel secondo parziale è invece Simon a partire meglio, un break subito vale lo 0-2 anche se è immediato il controbreak di Lopez. Da qui i due si equivalgono e raggiungono il tie-break che premia Simon con il punteggio di 4-7. Il set decisivo si apre con palle break bruciate da entrambi i lati. Nel giro di quattro game sono tre quelle fallite da Simon e ben cinque quelle non convertite da Lopez. Cessano poi le occasioni di break e l’atto finale si decide al tie-break.