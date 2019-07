Berrettini in rimonta con Bedene

Matteo Berrettini si è qualificato al 2° turno di Wimbledon, terzo Slam della stagione, in corso sui campi in erba dell'All England Lawn Tennis Club. Il 23enne romano, numero 20 del ranking mondiale e 17esima testa di serie, ha superato al debutto lo sloveno Aljaz Bedene, numero 85 del ranking mondiale. 3-6, 6-3, 6-2, 6-4, 7-6 in quasi tre ore di gioco il punteggio per Berrettini, alla seconda presenza sui prati londinesi, che ha sofferto solo nel primo set, prima di liberare il braccio ed eguagliare il suo best result al Champonships, ovvero il 2° turno del 2018, quando fu eliminato da Simon dopo aver battuto Sock. Matteo si conferma 'mago' dell'erba in questa stagione: sul verde ha vinto il titolo a Stoccarda ed è stato semifinalista ad Halle. Ora per il romano c'è l'ostacolo Marcos Baghdatis, cipriota classe 1985, all'ultimo torneo dell carriera, in corsa grazie a una wild-card e semifinalista a Londra nel 2006.