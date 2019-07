Chi pensa che Nick Kyrgios sia il bad-boy del circus mondiale, non ha mai avuto a che fare con Bernard Tomic. L'australiano, che con il 23enne di Canberra formerebbe uno dei doppi più folli in Davis, ha infatti perso al 1° turno di Wimbledon con Jo-Wilfred Tsonga con il punteggio di 6-2, 6-1, 6-4. Se il risultato non ha nulla di anomalo, ad esserlo è la durata del match: appena 58', incontro più veloce nella storia del Championships negli ultimi 15 anni (Federer-Falla, 54' nel 2004). Tomic, che detiene il record assoluto per l'incontro più rapido (28' nel ko subito dal finlandese Nieminen per 6-0, 6-1 al Sony Open 2014), potrebbe essere sanzionato per 'mancanza di combattività'. Fischi sono piovuti dagli spalti per il n° 96 del ranking ATP, che ha chiuso la sua partita con un ace, un doppio fallo, 8 vincenti e 28 non forzati, con il conto dei punti che dice 78-47 in favore di Tsonga. 18', 16' e 23' la durata dei set, con il transalpino che si trovava sopra 6-2, 4-1 dopo mezz'ora, in una partita che visto rarissimi scambi sopra i tre colpi. Il francese ringrazia e vola al 2° turno, mentre c'è chi chiede il ritiro dell'assegno che spetta ai giocatori sconfitti al debutto, che ammonta a 45mila sterline.