Novak Djokovic si è qualificato per gli ottavi di finale di Wimbledon, terzo Slam della stagione (diretta esclusiva Sky Sport). Il serbo, campione in carica e prima testa di serie del seeding, si è liberato del polacco Hubert Hurkacz, numero 48 del mondo, con i parziali di 7-5, 6-7, 6-1, 6-4 in tre ore di gioco. Dopo aver concesso la miseria di 18 giochi nei primi due incontri, il quattro volte campione sull'erba londinese, a caccia del 16° Slam della carriera, ha sofferto fin dai primi scambi con il polacco. Dopo essere riuscito a portare a casa il primo set grazie all'unico break nell'undicesimo game, Nole ha dovuto cedere il secondo al tie-break, con Hurkacz che ha strappato l'ovazione del Court 1 a suon di tuffi spettacolari. Ferito nell'orgoglio, il serbo si prende di prepotenza il terzo set 6-1 in appena 25' di gioco e il quarto 6-3, volando per la 12^ volta alla seconda settimana del Championships. Djokovic, all'undicesima vittoria consecutiva a Wimbledon, incrocerà agli ottavi il vincente del match tra il 18enne canadese Auger-Aliassime (19^ testa di serie) e il francese Humbert.