Next Gen, alle 18 la finale Fonseca-Tien su Sky

A Jeddah è il giorno della finale: Fonseca sfida Tien per il titolo di maestro del futuro. Il brasiliano può vincere il torneo da imbattuto mentre il californiano può diventare il secondo campione statunitense dopo Nakashima. Il match sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW alle 18

Joao Fonseca o Learner Tien: sarà uno dei due il nuovo campione delle Next Gen Atp Finals. Alle 18, sul cemento del King Abdullah Sports City di Jeddah, andrà in scena l'ultimo atto del master riservato agli under 20. I riflettori saranno tutti puntati su Joao Fonseca: il talento brasiliano, n. 145 al mondo, giocherà la finale dopo un percorso netto. Tre vittorie nel round robin, poi la netta affermazione in semifinale contro Luca Van Assche. Fonseca è il secondo più giovane di sempre in finale alle Next Gen: meglio di lui solo Jannik Sinner, modello del 18enne di Rio de Janeiro. Learner Tien, invece, è la sorpresa della settimana. Il ragazzo nato in California e di origini vietnamite è diventato il primo giocatore a battere i top 3 del seeding alle Next Gen: prima Fils e Mensik nel round robin, poi il connazionale e amico Michelsen in semifinale. Tien può diventare il secondo campione statunitense del torneo dopo Nakashima nel 2022.