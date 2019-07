Spettacolo doveva essere, spettacolo è stato. Finisce con il Centrale di Wimbledon che riserva una meritata standing ovation a Roger Federer, finalista a quasi 38 anni dopo aver battuto in quattro set e in poco più di tre ore il rivale di sempre, Rafa Nadal, nella 40esima puntata del mitico Fedal. 7-6, 1-6, 6-3, 6-4 i parziali per lo svizzero, alla 12esima finale nel suo giardino di casa londinese, che domenica affronterà il campione in carica e n° 1 del mondo Novak Djokovic, che si è liberato in quattro set di Roberto Bautista Agut. 6-2, 4-6, 6-3, 6-2 i parziali in due ore e 48' di gioco per il serbo, alla 25^ finale Slam, la sesta a Wimbledon, la seconda consecutiva dopo quella vinta lo scorso anno con Kevin Anderson.

Roger vince il Fedal numero 40

L'ultima volta che si erano affrontati era il 2008 e la spuntò Nadal 9-7 al 5° set, con il buio e dopo diverse interruzioni per pioggia. Federer e Rafa sembrano addirittura migliorati da allora, con un gioco più vario e se possibile ancora più spettacolare. Il primo set vive sul servizio, con lo svizzero che domina il tie-break 7-3. Rafa torna in campo dopo il classico cambio di maglia determinato a riprendere il comando del gioco: presto detto, 6-1 rapido con due break e un Federer irriconoscibile. Il Maestro, però, aveva forse scelto di ricaricare le batterie in vista dello sprint finale, che ha visto un 6-3, 6-4 con un decimo game del quarto set da leggenda (e 4 match point salvati da Nadal), da finale del 2008. Passanti, voleè raccolte da terra, ace, scambi interminabili (spesso a vantaggio di Federer) e infine tutti in piedi ad applaudire due degli sportivi più straordinari della storia, divisi da appena otto punti di differenza, ma con il Re che ha comandato il gioco come dimostrano i 51 vincenti, ben 19 più del rivale. Con il 69% di prime in campo e il 76% sulle discese a rete, anche un eroico Nadal si è dovuto arrendere a un Federer in versione Championships, torneo vinto 8 volte. Per Roger 31esima finale Slam, la prima dagli Australian Open 2018.