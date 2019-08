Scatta oggi e fino all’11 agosto il grande tennis su Sky Sport con il torneo maschile di Montreal, valido per il circuito ATP Masters 1000. La “Rogers Cup” verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena (giovedì 8 agosto anche sul canale 205 Sky Sport Collection), con una programmazione live di oltre 90 ore. La “squadra” tennis di Sky che seguirà il torneo sarà formata da Elena Pero, Luca Boschetto, Federico Zancan, Paolo Ciarravano, Pietro Nicolodi e Geri De Rosa alle telecronache, mentre al commento tecnico si alterneranno Raffaella Reggi, Gianluca Pozzi, Laura Garrone e Sandrine Testud. Sul cemento della città canadese, viste anche le assenze di Djokovic e Federer, il grande favorito sarà lo spagnolo Rafael Nadal, numero uno al mondo, e vincitore del torneo in quattro occasioni, nel 2005, nel 2008, nel 2013 e nella passata edizione. Proveranno a evitare che il maiorchino faccia poker, in particolar modo, il greco Stefanos Tsitsipas, che nel 2018 ha conteso in finale il titolo proprio a Nadal, l’austriaco Dominic Thiem e il tedesco Alexander Zverev. Da seguire con interesse anche tre italiani presenti nel tabellone principale, Fabio Fognini, Matteo Berrettini e Marco Cecchinato.