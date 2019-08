Prosegue la crisi di Marco Cecchinato, eliminato al 1° turno dal Masters di Cincinnati, in programma dall'11 al 18 agosto sul cemento americano (diretta Sky Sport) e settimo 1000 di questo 2019. Il numero 61 del ranking mondiale ha ceduto 6-7, 6-1, 6-2 all’australiano Alex De Minaur, numero 23 Atp, in due ore e 12' di gioco. Primo set estremamente equilibrato e deciso giustamente al tie-break: a spuntarla è Cecchinato, che sembra finalmente rompere il sortilegio in cui è caduto negli ultimi mesi. Il secondo parziale però è un incubo per il siciliano, che subisce due break iniziali e cede di schianto 6-1. Ceck perde il servizio anche nel turno di battuta iniziale e nel settimo game del 3° set, cedendo 6-2 e lasciando così un torneo ancora una volta al debutto. Cecchinato allunga così la lunga serie di risultati negativi: l'ultima vittoria risale al 1° turno a Roma a inizio maggio. Da allora per il palermitano ben 10 sconfitte consecutive, che lo hanno fatto scivolare in classifica e perdere tanta fiducia.

Cincinnati, 1° turno

Alex De Minaur (AUS) vs Marco Cecchinato (ITA) 6-7, 6-1, 6-2