I risultati degli ottavi di finale

[1] N. Djokovic (SRB) vs [Q] P. Carreno Busta (ESP)

[8] Karen Khachanov (RUS) vs Lucas Pouille (FRA)

[Q] Andrey Rublev (RUS) vs [3] R. Federer (SUI) 6-3, 6-4

[9] Daniil Medvedev (RUS) Jan-Lennard Struff (GER) 6-2, 6-1

Richard Gasquet (FRA) vs Diego Schwartzman (ARG) 7-6, 6-3

[11] Roberto Bautista Agut (ESP) vs [Q] Miomir Kecmanovic (SRB) 6-1, 6-2

[Q] Yoshihito Nishioka (JPN) vs Alex De Minaur (AUS) 7-5, 6-4

[16] David Goffin (BEL) vs Adrian Mannarino (FRA) 7-6, 6-2

Il programma dei quarti

[9] Daniil Medvedev (RUS) vs [Q] Andrey Rublev (RUS)

[11] Roberto Bautista Agut (ESP) vs Richard Gasquet (FRA)

[16] David Goffin (BEL) vs [Q] Yoshihito Nishioka (JPN)