L'ennesimo capitolo della saga di Nick Kyrgios si è consumato nella notte, con l'australiano sconfitto dal russo Karen Khachanov nel 2° turno del Masters di Cincinnati. In un match che sembrava alla sua portata, in cui aveva vinto il 1° set 7-6, l'australiano è letteralmente uscito di partita e di testa nel secondo parziale, dando il via al campionario delle sue sceneggiate. Come prima cosa se la prende con il giudice di sedia Fergus Murphy, reo a suo dire di far partire troppo presto il cronometro dei 25 secondi, e indirettamente con il 'nemico' Rafa Nadal: "Trovami un video in cui Rafa gioca così velocemente e chiudo la bocca per sempre", le sue parole prima di servire. Perso il tie-break del 2° set, Kyrgios chiede un toilet break, che in realtà usa solamente per andare negli spogliatoi e devastare due racchette. Tornato in campo e dopo un 'time violation', l'australiano urla 'E' una barzelletta', scaraventa una bottiglietta d'acqua per terra e infine si rivolge all'arbitro gridandogli 'Sei una fo***ta marionetta' e sputando nella sua direzione. Il tutto dopo essersi costantemente scontrato verbalmente con lui per tutto il terzo set. Probabile che a questo punto l'ATP prenda provvedimenti contro Kyrgios, recidivo per i suoi comportamenti costantemente sopra le righe.