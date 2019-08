Manca davvero poco al via degli US Open, ultimo Slam della stagione. Si parte lunedì 26 agosto, con New York che per due settimane sarà la capitale mondiale del tennis. Al via tutti i big, con il campione in carica Novak Djokovic e Rafa Nadal grandi favoriti, essendosi anche spartiti i tre Major dell'anno. Poco dietro ecco Roger Federer, reduce dalla cocente sconfitta in finale a Wimbledon e dall'eliminazione sorprendente al 2° turno di Cincinnati. I giovani scalpitano, con il russo Daniil Medvedev che ha vinto 14 delle ultime 16 partite, portando a casa il suo primo Masters 1000 della carriera. Tanti gli italiani al via, con Fognini e Berrettini che ovviamente possono tentare il colpaccio a Flushing Meadows.

Gli US Open su Eurosport (canali 210 e 211 Sky)

Gli US Open 2019 saranno trasmessi in diretta e in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, visibili sul pacchetto Sky ai canali 210 e al 211. Inoltre, la programmazione prevede interviste esclusive, realizzate da big storici del tennis con campioni ed esperti, oltre agli approfondimenti con il magazine Game, Schett and Mats condotto da Mats Wilander e Barbara Schett, e la rubrica The Coach con i consigli tecnico-tattici di Patrick Mouratoglou in realtà aumentata. Approfondimenti quotidiani anche su Sky Sport 24, mentre sul sito skysport.it e sull'app saranno disponibili ogni giorno risultati, cronache dei match e curiosità.