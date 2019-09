“Era il 1991 ed avevo 4 anni, ero piccolissimo. Ho visto in tv questo nuovo sport. Nessuno della mia famiglia aveva mai toccato una racchetta da tennis”. Djokovic il campione, il 5 volte campione di Wimbledon. Nello speciale in onda stasera alle 23.45 su Sky Sport Uno c’è tutta la storia del tennista serbo nel torneo più antico della storia del tennis.

Dalla sua prima volta, nel 2011 quando diventa il sessantatreesimo campione di Wimbledon in 125 di storia (e il numero 1 del mondo), il primo serbo a vincere il torneo. Il bis arriva nel 2014: dopo aver battuto in finale il sette volte campione di Wimbledon Roger Federer, ritorna numero 1 del mondo. L’anno dopo, il 12 luglio 2015, è di nuovo re di Londra: Novak eguaglia così il suo coach, Boris Becker. Per Djokovic è il 9° titolo Slam in carriera e il 54° in totale. Passano poi tre anni per sollevare nuovamente quel trofeo: è il 2018 e il serbo, numero 21 del ranking Atp, batte in finale 6-2, 6-2, 7-6 il sudafricano Kevin Anderson, centrando il 13° Slam in carriera e il suo 4° titolo ai Championships. E’ il 2019, esattamente il 14 luglio: a 32 anni, Novak conquista il torneo di Wimbledon per la quinta volta, eguagliando Bjorn Borg e arrivando a quota 16 Slam in carriera. Si impone nella finale più lunga di sempre ai Championships (4h e 57 minuti di gioco).

