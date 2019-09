Il cammino è ancora lungo, ma le ATP Finals di Londra non sono un miraggio. Anzi. A raccontarcelo nello speciale “Sognando Londra ”, in onda venerdì 20 settembre alle 22 e sabato alle 13.45 su Sky Sport Arena è proprio lui, il tennista romano classe 1996, che ancora non crede ai risultati ottenuti. “Cosa ho combinato? Non lo so. Anche quando le telecamere erano spente mi sono detto: devo realizzare, devo capire. Continuo a chiamare Vincenzo e a dire, ma cosa è successo? Ogni partita alzavo il livello. Non lo so. Mi serve un po’ di tempo per realizzare”.

Partendo da lontano (non moltissimo, visto i 23 anni), dove nasce la passione per il tennis? “Sono stato fortunato perché i miei genitori sono sempre stati soci in un circolo e quindi io sono nato con la racchetta in mano. Loro giocavano e giocano tutt’ora. Per me è stato molto facile”.

All’inizio non c’era solo il tennis. “E’ vero, ho nuotato, ho fatto judo. Da piccolo, come tutti i bambini, giocavo a calcio. Poi il tennis mi ha preso parecchio e per gli altri sport ho perso un po’ di passione. Sarà che stavo da solo, che gestivo tutto io. Perdevo o vincevo per merito mio e questa cosa mi è sempre piaciuta. Adesso è diventato il mio lavoro, ma prima di tutto è una passione”.

Una passione che Matteo condivide anche con il fratello.”E’ grazie a lui se ho iniziato perché giocava quando ancora io non giocavo, nonostante sia più piccolo. E’ sempre stata una cosa che ci ha legato molto. Mi ricordo che anche in casa, nonostante mia mamma si arrabbiasse un po’, giocavamo sempre con i palloncini e le palle di spugna”.

Dalle palline di spugna tirate contro il muro di casa a Vincenzo Santopadre. “Sono 10 anni che stiamo insieme. E’ stato molto bravo a tenermi con i piedi per terra. Io non sono uno che si monta. Mi ha tenuto tranquillo per quanto riguarda le tempistiche. Ha sempre detto che era importante che andassi a scuola e che facessi le cose che fanno tutti i ragazzi. Di non avere fretta perché la carriera di un tennista è lunga”.