Il ritiro dagli ottavi di finale degli Us Open contro Wawrinka rischia di essere l’ultima immagine del 2019 di Novak Djokovic. Secondo quanto riportato da Cristopher Clarey sul New York Times, il numero uno del mondo potrebbe operarsi per risolvere il problema alla spalla sinistra accusato durante lo Slam americano. Il tennista serbo si sarebbe rivolto a una clinica di Zurigo, la stessa doveva aveva curato l'infortunio al gomito destro del 2017. L'obiettivo di Djokovic è quello di difendere la posizione numero 1 del ranking da un Rafael Nadal sempre più vicino e lanciato dal recente trionfo a Flushing Meadows ma, se la terapia conservativa non dovesse rivelarsi efficace, l’operazione rimarrebbe l’unica alternativa, al momento non scartata. Finendo sotto i ferri, Djokovic salterebbe gli ultimi due Master 1000 della stagione, Shanghai e Parigy-Bercy, oltre alle Finals di Londra e alla nuova Coppa Davis in programma novembre a Madrid.

Chance Berrettini

Matteo Berrettini potrebbe beneficiare dell’eventuale fine anticipata della stagione del vincitore dell’ultimo Wimbledon. Il romano, oggi ospite alle ore 15 negli studi di Sky Sport 24, si trova al momento in nona posizione nella Race, la speciale classifica che tiene conto soltanto dei risultati dell’anno solare e determina quali saranno i migliori otto giocatori a disputare le Finals. Se Djokovic dovesse annunciare l’operazione, Berrettini sarebbe virtualmente qualificato. Ma non già sicuro dalla partecipazione. Alle sue spalle, distante solo 40 punti, c’è il tedesco Alexander Zverev, mentre poco più indietro ci sono il belga Goffin e il francese Monfils, sconfitto da Berrettini nei quarti degli Us Open.

Il percorso verso le Finals su Sky

Non sarà quindi facile, con o senza infortunio di Djokovic, rientrare tra i migliori 8 dell’anno e qualificarsi alle ATP Finals di Londra. Un crocevia fondamentale saranno i due Master 1000 di Shanghai e Parigy-Bercy, entrambi in esclusiva su Sky. Berrettini lo scorso anno è stato eliminato alle qualificazioni del primo e non ha partecipato al secondo. In questa maniera non ha alcun punto da difendere e qualsiasi risultato dovesse ottenere gli permetterebbe di guadagnare punti in classifica. Lo stesso vantaggio che avranno Goffin e Monfils: i due lo scorso anno sono stati protagonisti di un finale di stagione deludente, ma ora stanno vivendo un buon periodo di forma. Rischiano di essere loro i rivali da temere. Zverev, reduce da un'annata eludente, deve infatti difendere la semifinale ottenuta in Cina e i quarti di finale in Francia. Anche Kei Nishikori, che si trova in settima posizione nella Race con appena 20 punti di vantaggio su Berrettini, ha molto da perdere. I quarti raggiunti nei due tornei nel 2018 lo mettono in una situazione di enorme rischio sorpasso.