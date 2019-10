Rientro vincente e convincente per Novak Djokovic, che approda senza problemi al 2° turno del Japan Open, torneo ATP 500 che si sta disputando sui campi in cemento dell’Ariake Coliseum di Tokyo (diretta esclusiva Sky Sport). Il numero uno del mondo, che tornava in campo a un mese di distanza dal ritiro per il guaio alla spalla che lo aveva costretto ad abbandonare gli US Open agli ottavi con Wawrinka, ha battuto 6-4, 6-2 il Next Gen australiano Alexei Popyrin, numero 94 Atp, proveniente dalle qualificazioni, ko in un'ora e mezza di gioco. Buon test per il serbo, che ha dominato in tutte le fasi del gioco (zero palle break concesse, l'83% di punti vinti con la prima), dimostrando una buona forma fisica e soprattutto non dando alcun segno di dolore alla spalla, per la quale nelle scorse settimane si era addirittura ventilata l'ipotesi dell'operazione chirurgica. Nole tornerà in campo già mercoledì mattina contro il sorprendente giapponese Go Soeda (133 del ranking) che ha sconfitto 4-6, 7-6, 6-3 il tedesco Jan-Lennard Struff, numero 38 del mondo che ha vinto più punti ma ha ottenuto solo un break in tutto il match.